Ariel Holan no Santos: como está a negociação com o técnico argentino

Boa notícia para a torcida do Santos: após várias sondagens, aproximação e recusa com Tiago Nunes e especulação sobre a possível chegada de Lisca, o Peixe está próximo de acertar com o argentino Ariel Holán como seu novo treinador para a temporada de 2021.

Segundo informações da UOL, as duas partes já acertaram valores e a contratação do ex-técnico de Defensa y Justicia, Independiente e Universidad Católica depende apenas da aprovação do Comitê de Gestão do Peixe.

Sonho antigo da diretoria, até mesmo para 2020, quando o Santos acertou com Jesualdo Ferreira, Holán teve ótimo ano na Católica e terminou campeão chileno, conquistando mais um título para sua galeria de troféus. Nesta quinta-feira (18), o comandante pediu demissão da Universidad Católica.

Mesmo diante de todas as dificuldades que o Peixe terá para a temporada (orçamento curto, saída de jogadores e até dívidas a pagar), o treinador teria se interessado pelo projeto do clube e tem vontade de trabalhar no Brasil. O clube, inclusive, não descartar oferecer contrato até o fim de 2023, tamanha a confiança no trabalho do argentino.

Por mais que os valores envolvidos sejam maiores que os inicialmente previstos na contratação de um técnico para a temporada, nenhum outro nome agradou tanto à diretoria do Santos, que espera uma avaliação positiva do Comitê para já fechar o contrato.

Enquanto isso, Holán já estaria analisando o elenco do Peixe, os jovens das categorias de base - um fator que fez o clube apostar alto na contratação do treinador.

Assim, após período de incerteza, tudo indica que o argentino seja anunciado logo como o próximo treinador do Santos. Basta o Comitê de Gestão aprovar seu nome - o que ainda não é certeza, já que existem divergências na alta cúpula da diretoria.