Ariel Holan surge como 'estrangeiro da vez' no Palmeiras

Pressionado após a recusa do espanhol Miguel Ángel Ramírez, do Independiente del Valle, do Equador, o Palmeiras tenta ainda um “esforço final” para contratar um treinador estrangeiro. A Goal apurou que a bola da vez nos bastidores é o argentino Ariel Holan, atualmente na Universidad Católica, do Chile.

Holan, de 60 anos, teve várias vezes o nome especulado no futebol brasileiro nas últimas temporadas, quando então comandava o Independiente, da Argentina, onde foi campeão da Copa Sul-Americana em 2017. No fim de 2019, acertou com o clube chileno, tendo assinado um contrato de dois anos.

Na visão de boa parte da cúpula alviverde, a contratação de um “gringo” para substituir o recém-demitido Vanderlei Luxemburgo é uma da principais exigências, sendo que outros nomes de fora têm sido estudados, como, por exemplo, o argentino Gabriel Heinze, ex-Vélez Sarsfield, e o espanhol Quique Setién, ex-Betis e Barcelona.

No mercado interno, caso venha a ser necessário, Guto Ferreira continua a ser o favorito entre os dirigentes. A ideia do Verdão, inclusive, é ter em breve uma conversa informal com o treinador do Ceará, que, nesta semana, foi derrotado pelo Fortaleza na decisão do Campeonato Cearense.