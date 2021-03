Com gols de Lucas Braga e Vinicius Balieiro, o Santos derrotou o Ituano por 2 a 1 na Vila Belmiro. Os visitantes descontaram com Branquinho.

Confira no vídeo acima um trecho da entrevista do técnico Ariel Holan após a primeira vitória do Peixe no Campeonato Paulista 2021.