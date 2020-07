Arnaiz, ex-Barça, abre o placar no Camp Nou e complica a vida do Barcelona

O Barcelona precisava vencer a partida contra o Osasuna e esperar por um tropeço do Real Madrid para manter suas esperanças de conquistar o título, mas o início do duelo foi desanimador.

E é que a equipe navarra surpreendeu ao sair na frente nos primeiros minutos da partida em Camp Nou, graças a um ex-jogador da equipe catalã.

José Arnaiz, ex-jogador 'culé', colcou sua equipe à frente no placar depois de terminar com um chute rasteiro no canto um magnífico cruzamento de Estupiñán para trás que Piqué não conseguiu desviar.

O atacante venceu um Ter Stegen que pouco ou nada poderia fazer para defender o chute, que colocou o 0-1 no placar e aproximou a LaLiga das vitrines do Real Madrid, que terminou o primeiro tempo com 1 a 0 no placar com gol de Benzema.