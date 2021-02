Arrascaeta analisa momento do Flamengo e fala em 'obrigação' de vencer o Inter

O Flamengo entre em campo nesse domingo contra o Corinthians pela 36º rodada do Campeonato Brasileiro. O rubro-negro é o atual vice-líder do Brasileirão com 65 pontos, um a menos que o Internacional.

Arrascaeta, um dos grandes nomes do Fla, concedeu entrevista coletiva e projetou a sequência da competição, o uruguaio já pensa no confronto direto contra os gaúchos.

"A gente vem em uma crescente muito boa. Temos que caprichar nos três jogos, sabemos que ainda estamos atrás do Internacional. A gente tem a obrigação de ganhar deles em casa, então vão ser três finais, momentos que não podemos oscilar" disse o uruguaio em entrevista coletiva.

