Arrascaeta comenta 'corrida' do Flamengo para tirar diferença de pontos no Brasileiro. DUGOUT

Meia do Flamengo concedeu entrevista no CT do Ninho do Urubu. Arrascaeta falou sobre diversos assuntos: Prêmio Puskás, conversa com Suárez, diferenças de Dome para Ceni, entre outros.