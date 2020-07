VÍDEO: Arrascaeta analisa as qualidades do Fluminense

Na véspera da grande decisão do Campeonato Carioca, o meia-atacante De Arrascaeta concedeu entrevista coletiva no Ninho do Urubu e respondeu às perguntas enviadas pelos jornalistas.

A grande decisão está marcada para esta quarta-feira, às 21h (horário de Brasília), no Maracanã, e terá transmissão em TV aberta pelo SBT. Na internet, a FlaTV exibirá as imagens da partida ao vivo pelo YouTube.

Confira as imagens do vídeo em que o uruguaio comenta as características do adversário desta quarta-feira.