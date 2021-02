Arrascaeta deixa o Flamengo vivo na briga pelo título; veja o gol

O líder Internacional visitou o vice-líder Flamengo neste domingo em jogo que poderia definir o campeão brasileiro em caso de vitória gaúcha.

O Colorado saiu na frente logo aos 8 minutos, com gol de Edenílson em cobrança de pênalti cometido por Gustavo Henrique sobre Yuri Alberto.

Com desvantagem no placar, o time da casa avançou suas linhas e passou a ocupar o campo adversário. A mudança de postura surtiu efeito aos 28 minutos.

O lance do empate teve jogada construída por Bruno Henrique no lado esquerdo. Ele chegou até a linha de fundo e cruzou rasteiro para trás, onde Arrascaeta chegava para chutar de primeira. A bola ainda tocou no 'pé' da trave antes de entrar.