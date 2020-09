Arrascaeta exalta garotos da base e garra do Flamengo contra o Palmeiras

Flamengo e Palmeiras fizeram um dos jogos mais polêmicos dos últimas tempos no Brasil. Uma verdadeira judicial fora de campo. Dentro de campo, a base do Flamengo mostrou que vem forte e empatou em 1 a 1. Arrascaeta (26), o mais experiente em campo do falo carioca, falou sobre o jogo.

"Jogo que se apresentou difícil pelas circunstâncias, mas a gente falou com os meninos e eles estavam preparados. A chance chegou e se apresentaram muito bem. Todo muito ficou feliz com a determinação, com a constância e a garra que colocaram no jogo incrível", disse Arrascaeta após a partida aos canais do Flamengo.