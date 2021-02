Arrascaeta mira três finais no Brasileirão e alerta: "não podemos oscilar"

Na próxima partida, diante do Corinthians, domingo (14), no Maracanã, Arrascaeta completará 100 jogos com a camisa do Flamengo. Em entrevista coletiva, no Ninho do Urubu, o meia uruguaio ressaltou a alegria por atingir essa marca mas pediu foco nos três pontos contra a equipe alvinegra.

"Feliz demais por ter chegado nessa marca (100 jogos), ainda mais conquistando coisas importantes. Tomara que a gente possa ganhar esse jogo pra ser ainda mais especial. São partidas difíceis, tanto pra nós quanto pra eles. Vamos seguir na mesma linha, treinando pra vencer o Corinthians primeiro e depois o Inter em casa. Mas devemos pensar jogo a jogo. Serão três jogos difíceis. São momentos que não podemos oscilar".

Abaixo, confira os principais trechos da coletiva de Arrascaeta

Gols perdidos

"A gente sabe que criamos muitas chances e erramos muito gols, mas devemos continuar criando chance. Pela qualidade dos nossos jogadores certamente vamos fazer os gols".

Derrota do Inter motiva?

"A motivação nossa tem que ser ganhar do Corinthians independe do que acontecer com eles. Ainda estamos atrás do Inter".

Como lidar com uma temporada tão oscilante?

"A gente sabe que estamos em um grande clube, mas sabemos que todos anos não vamos ganhar tudo. O que temos no alcance é o Brasileirão e é focar pra tentar conquistar esse título tão importante. A gente tem que aproveitar esse momento pra chegarmos nos jogos bem".