Arsenal abre a porta de saída para Aubameyang

Aubameyang é uma das peças mais importantes, se não a mais, da equipe do Arsenal. O time londrino havia se posicionado contra sua possível saída, mas a situação econômica e a dificuldade de renovar estariam fazendo a diretoria mudar de idéia.

Conforme 'Daily Mail', o Arsenal começará a receber ofertas pela venda do atacante do Gabão. E, na ausência de um acordo para um novo contrato, o Arsenal o venderia.

O atacante encerra seu contrato com o Arsenal em 2021. É por isso que este verão é o último em que a equipe pode obter lucro com sua venda. Caso contrário, ele pode sair de graça no no meio de 2021.

Aubameyang cobra quase 230 mil euros por semana, um salário que ele deseja aumentar. Além disso, o atacante quer jogar a Liga dos Campeões na próxima temporada em um dos gigantes interessados no goleador.

Devido à crise econômica causada pelo coronavírus, o Arsenal não pode aumentar significativamente o salário do atacante, fazendo um acordo ficar distante.

Existem vários gigantes esperando para ver o que acontecerá com Aubameyang. Um deles é o Chelsea, conforme rumores frequentes na imprensa local.