Arsenal acaba com chance de recorde do Liverpool

O título já é do Liverpool, que ainda era motivado nesta final da Premier League pela possibilidade de atingir a marca dos 100 pontos na competição, mas o Arsenal acabou com essa chance.

O time treinado por Mikel Arteta venceu por 2 a 1 pela 36ª rodada e segue empenhado em somar pontos que o levem à Europa League da próxima temporada.

A vitória foi conquistada em uma partida em que os visitantes tiveram mais oportunidades de gol e abriram o placar com Sadio Mané. No entanto, os anfitriões reagiram ainda antes do intervalo. Aos 32 minutos, Lacazzette igualou o marcador e, aos 44, Nelson garantiu a virada.

Após o retorno dos vestiários, o time comandado por Jürgen Klopp seguiu dominando a partida e criando a maioria das chances de gol. Apesar de ter 24 finalizações contra somente três dos donos da casa nos 90 minutos, o Liverpool não conseguiu evitar a derrota.

Com a vitória, o Arsenal ocupa a nona colocação na tabela e soma 53 pontos, seis a menos que o Manchester United, que tem uma partida a menos e está em quinto, posição que dá vaga para a Europa League.