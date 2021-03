Arsenal anuncia perda de 55 milhões por conta da pandemia

Por mais que alguns tenham conseguido economizar alguma coisa, 2020 foi um ano terrível para os clubes de futebol. Este último mercado de inverno refletiu bem o que foi um ano de perdas ou, na melhor das hipóteses, lucro zero.

Este último não foi o caso do Arsenal, que já divulgou suas contas anuais, que foram encerradas em 31 de maio de 2020. Ou seja, apenas dois meses após a paralisação. O suficiente para mandar a economia pelos ares.

Conforme relatado pelos 'gunners', seus últimos balanços registram perdas de 55,5 milhões de euros. Destes, 35 correspondem precisamente ao período sem futebol e aos menores rendimentos em direitos televisivos por este motivo.

Ainda assim, a entidade descreve que o aumento de custos poderia ser evitado economizando 19 milhões de euros em despesas, incluindo uma redução salarial de 12,5% para o seu pessoal. No total, cerca de 580.000 euros a menos, resume 'The Sun'.

Em contrapartida, uma das grandes despesas imprevistas do ano foi a demissão de Unai Emery e a contratação de Mikel Arteta. Entre a rescisão do treinador despedido em novembro e a rescisão do então auxiliar técnico do City, os 'Gunners' gastaram 12 milhões de euros.

Em seu comunicado, o Arsenal deu mostras de seu desempenho: “A propriedade agiu rapidamente ao tomar as decisões necessárias para mitigar o perigo para a entidade. Refinanciamos o estádio e cortamos muitas despesas. Passos que vão garantir que o clube está em boa situação quando tudo melhorar".

Além disso, para garantir a liquidez durante este período, o Arsenal indica que solicitou um empréstimo de 139 milhões de euros ao Banco da Inglaterra. Por fim, o clube lembrou que fora dessas contas está a recente saída de Mesut Özil, a quem já não tem que pagar o seu salário de 20 milhões de euros.