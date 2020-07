Arsenal apresenta sua camisa da próxima temporada

O Arsenal apresentou através de seus canais oficiais sua nova camisa para a próxima temporada 2020-21, com um design inovador e elegante, estrelando a característica cor vermelha e detalhes brancos do clube.

David Luiz, Pierre-Emerick Aubameyang e Alexandre Lacazette foram os modelos escolhidos para vestir a novidade no anúncio do uniforme fabricado pela Adidas.

A camisa apresenta uma estampa original inspirada no período 'Art Deco', que se destacou no início do século passado até os anos 1940. O famoso piso de mármore do 'East Stand' do estádio 'Highbury' também originou a forma apresentada no uniforme.

O desenho original é completado por um corte redondo e branco nas golas e por mangas, também em branco, com duas linhas finas nos mesmos tons avermelhados.