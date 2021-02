VÍDEO: Arsenal aprimora transição ofensiva e finalização antes de encarar o Benfica

O Arsenal se prepara pensando na partida dessa quinta-feira, quando enfrenta o Benfica pelo jogo de ida dos 16 avos de final da Europa League.

O duelo está marcado para as 20h (hora portuguesa) e será realizado no Estádio Olímpico de Roma. Na véspera do confronto, Jorge Jesus divulgou a lista de jogadores convocados.

Confira no vídeo acima imagens do treinamento dos 'Gunners', que exercitaram transição ofensiva e finalização às vésperas do confronto continental.