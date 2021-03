Arsenal cede empate ao Burnley em erro grotesco de Xhaka

O Arsenal visitou o Burnley neste domingo pela 27ª rodada da Premier League e saiu na frente com gol de Aubameyang logo aos 6 minutos.

O lance que abriu o placar teve assistência de Willian, que tocou para o atacante pedalar e chutar no canto. O brasileiro já deu cinco passes para gols nesta edição do Campeonato Inglês.

O time de Mikel Arteta poderia ultrapassar Aston Villa e Tottenham em caso de vitória, mas um erro grave de Granit Xhaka entregou o gol de empate.

O lance ocorreu aos 38 minutos, quando o volante recebeu a bola dentro da área e, pressionado pela marcação, tentou passar a bola para o companheiro que estava na lateral direita, mas chutou no corpo do atacante Wood, fazendo a bola desviar para dentro do gol.

Com o empate, o Arsenal soma 38 pontos e ocupa a décima posição, enquanto o Burnley é o 15º e acumula 29 pontos.