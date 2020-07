Arsenal coloca três jogadores à venda... para conseguir Thomas Partey!

Para poder contratar, o Arsenal não tem outra opção a não ser vender. Um dos objetivos da equipe de Mikel Arteta é o meio-campista Thomas Partey, do Atlético de Madrid. Segundo o portal 'The Times', os 'gunners' estariam dispostos a vender Mattéo Guendouzi, Lucas Torreira e Alexandre Lacazette com o intuito de contratar o craque rojiblanco.