Arsenal continua no topo após derrotar o West Ham

Dois jogos, duas vitórias. O Arsenal de Mikel Arteta inicia a Premier League com seis pontos e uma coisa muito importante: os momentos de puro brilho. Contra o West Ham, os 'gunners' novamente apresentaram uma conexão que empolga e deu a vitória ao clube.

E é que a conexão Aubameyang-Lacazette-Willian parece muito boa. O brasileiro teve de quebrá-la na estreia contra o Fulham e desta vez foi a ligação entre o gabonês e o francês colocou o Arsenal na frente.

Aos 25 minutos de jogo, Aubameyang recebeu na entrada da área após uma boa combinação. Ele deixou a bola correr e fez um cruzamento que Lacazette cabeceou de maneira impecável para colocar os homens de Arteta à frente no placar.

No entanto, o West Ham respondeu antes do intervalo. Um bom contra-ataque da equipe de Moyes encontrou Fredericks na direita e Fredericks encontrou Michail Antonio na marca de pênalti, onde ele mergulhou para colocar a bola no fundo do gol.

Mas quanto a duos e conexões interessantes, as coisas acontecem no Arsenal e desta vez foi a vez de Dani Ceballos e Nketiah. Se no outro dia eles quase saíram no braço no Craven Cottage, desta vez provaram que não havia sido nada mais do que um desentendimento.

Aos 85 minutos, Saka carregou a bola até encontrar o espanhol desmarcado dentro da área e, com um toque, deu o passe fatal para Nketiah na saída de Fabianski. Um grande gol que vale três pontos e outra injeção de ânimo na equipe 'gunner'.