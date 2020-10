Arsenal decide deixar Özil fora da Liga Europa

Mesut Özil, jogador do Arsenal, não foi incluído na lista de 24 jogadores que irão jogar na Liga Europa com os 'Gunners'.

Esta é mais uma amostra do pouco que Özil tem para Mikel Arteta, que não escala o alemão desde março passado e o deixou de fora de todas as convocatórias nesta temporada.

Özil ganhou as manchetes nos últimos dias por ter se oferecido para pagar o salário do mascote do time, que após 27 anos de trabalho no clube foi demitido para cortar despesas.

Na lista do Arsenal, que estreia na competição europeia no dia 22 de outubro, contra o Rapid Vienna, estão Thomas Partey, recém-chegado do Atlético de Madrid, Dani Ceballos e Pablo Marí.