Arsenal derrota o Chelsea e acaba com sequência negativa

O Arsenal chegou à 15ª rodada da Premier League com uma sequência de sete jogos sem vencer (cinco derrotas e dois empates) e ocupando o decepcionante 15º lugar na tabela. Do outro lado, estava um Chelsea que poderia assumir a vice-liderança do campeonato.

O time da casa iniciou a partida com maior ímpeto ofensivo e acumulando cruzamentos, mas a equipe treinada por Lampard não demorou para equilibrar o jogo, inclusive criando a primeira grande chance, com Mount acertando a trave de Leno em cobrança de falta aos 12 minutos.

Em meio a chances dos dois lados, mas sem muita criatividade, o Arsenal abriu o placar em cobrança de pênalti cometido por James sobre Tierney. Alexandre Lacazette bateu e converteu aos 34 minutos.

O Chelsea tentou reagir, mas os anfitriões ampliaram a vantagem no último minuto da primeira etapa com um golaço de Xhaka. O suíço cobrou falta com muita precisão e viu Mendy se esticar no ar sem conseguir alcançar.

Já no segundo tempo, mais um golaço mexeu no placar. Foi aos 54 minutos, quando o Arsenal avançou pela direita e Saka conseguiu acertar um chute improvável no ângulo. Tudo indica que ele tentou cruzar, mas foi uma pintura válida que parecia encaminhar uma vitória sem sofrimento. No entanto, os instantes finais reservavam emoções.

As alterações e as tentativas do Chelsea ao longo da etapa final foram suficientes para deixar o jogo eletrizante e com muita pressão, até que o gol saiu aos 86 minutos, quando Hudson-Odoi fez boa jogada pela direita e cruzou para Abraham empurrar de peito para dentro. A bandeira subiu, mas o VAR revisou e constatou que a posição do atacante era milimetricamente legal.

Aos 90, a equipe visitante teve a oportunidade de descontar novamente após Pablo Marí cometer pênalti sobre Havertz, mas Leno caiu muito bem para fazer grande defesa em cobrança de Jorginho.

Com o resultado, o Arsenal encerra a sequência de sete jogos sem vencer, chega a 17 pontos e sobe para a 14ª posição. O Chelsea, com 25, é o sexto na tabela.

O time de Lampard volta a campo na próxima segunda-feira, quando recebe o Aston Villa. Um dia depois, a equipe de Arteta visita o Brighton.