Arsenal é criticado por deixar David Luiz voltar para casa dirigindo

Um dos acontecimentos mais chocantes do fim de semana na Premier League foi o choque de cabeça entre David Luiz e Raúl Jiménez no jogo entre Arsenal e Wolves. O atacante foi quem se saiu pior. Ele ainda teve que ser operado de uma fratura no crânio.

Mas o brasileiro também se lesionou. Uma bandagem de compressão bastante visível teve que ser aplicada em sua cabeça porque estava sangrando muito. Mikel Arteta decidiu tirá-lo do jogo durante o intervalo, algo que, segundo o 'Daily Mail', gerou muita polêmica na Inglaterra.

Diversos grupos de torcedores e meios criticaram esta decisão. Eles entendem que o zagueiro deveria ter ido ao banco o mais rápido possível para se recuperar. E mais: terminado o duelo, o clube 'gunner' permitiu que seu jogador levasse seu carro para casa - sempre de acordo com o 'Daily Mail' - decisão que também foi questionada.

É importante relembrar que o confronto entre Arsenal e Wolverhampton teve que ser interrompido por cerca de 10 minutos enquanto atendiam Raúl Jiménez, que saiu de campo assim que puderam transferi-lo. Fábio Silva entrou em seu lugar para o resto do duelo, enquanto David Luiz foi atendido e permaneceu jogando.