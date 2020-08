Arsenal e seu enorme interesse em Jack Grealish

Jack Grealish é, há vários meses, um dos homens da moda na Premier League por seu excelente desempenho (marcou dez gols e deu oito assistências nesta temporada) e pelo interesse que despertou em grandes equipes.

O Manchester United sempre pareceu o mais ativo no recrutamento do talentoso meio-campista inglês, mas os 'red devils' podem ter um rival tão duro quanto inesperado nessa luta.

Conforme indicado pelo 'The Sun', o Arsenal se juntaria à lista de pretendentes do jogador de futebol do Aston Villa e fará uma oferta por ele neste período atípico de transferência de verão.

As informações indicam que Mikel Arteta gosta do jogador de futebol e, portanto, a equipe 'gunner' está disposta a fazer um esforço econômico para obter seus serviços.

A chave será saber até onde a equipe de Londres está disposta a ir, já que a entidade de Birmingham está pedindo cerca de 80 milhões de euros pela sua transferência.