Arsenal economizará nove milhões de euros com a saída de Özil

Quanto mais próximo o Özil estiver de sair do Arsenal, mais perto o clube chega de economizar cerca de nove milhões de euros. É no que 'The Sun' calcula que a entidade 'gunner' deixará de pagar quando sua partida for confirmada. Ele não está registrado na Premier League e nem na Liga Europa.

Esse número é derivado do que seria pago de seu salário se ele ficasse em Londres. De fato, essa era a prioridade do meia no início, mas, aos poucos, foi aceitando sua realidade até que sua transferência para o Fenerbahçe já está quase certa.

É claro que, ao sair de graça, não dará à administração inglesa a oportunidade de negociar sua venda. Tal operação poderia ter rendido aos cofres da equipe uma receita de cerca de 5,5 milhões de euros, que é o seu valor de mercado atual, segundo o ProFootballDB.

De qualquer forma, Mikel Arteta não conta com o jogador e não foi possível chegar a outro final. Fora da Premier e da Liga Europa, como mencionado acima, seu único trabalho no Arsenal era treinar enquanto esperava que uma solução surgisse.