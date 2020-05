Jovic no lugar de Aubameyang?

Os clubes se preparam para o mercado de verão. No Emirates Stadium, por exemplo, eles estão procurando um atacante.

Um dos nomes que o Arsenal teria na mesa agora, garante 'The Sun', é o de Luka Jovic. O jogador de futebol não é um dos fixos de Zidane, longe disso. O clube merengue, portanto, estaria aberto a ouvir ofertas por ele.

A ideia do Arsenal, explica o jornal britânico, passa por uma transferência com uma opção de compra. A equipe liderada por Arteta acredita que Jovic poderia se encaixar no esquema 'gunner'.

O Arsenal não descarta a possível saída de Aubameyang e estaria procurando um substituto para o que pode acontecer. Jovic seria um dos candidatos à posição de deixar o de Gabão livre, diz 'The Sun'.

Jovic está atualmente se recuperando de uma lesão. Ele voltou da Sérvia com uma fratura no entalhe calcâneo do pé direito.