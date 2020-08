Arsenal insiste em Ceballos a pedido de Arteta

Ceballos é uma questão pendente no mercado de transferências e diz respeito ao Real Madrid e ao Arsenal. Zidane está disposto a reservar uma vaga para ele, mas tem dois problemas. A primeira é que o jogador quer participar muito. A segunda é que Arteta quer que ele permaneça em seu elenco.

Eles relataram da Inglaterra que os clubes ainda estão em negociações sobre isso. A ideia é que ele fique mais uma temporada em Londres. Os merengues já poderiam ter rejeitado uma oferta inicial em que os 'gunners' pretendiam não pagar pelo empréstimo e assumir apenas a metade de seu salário.

Condições inaceitáveis ​​para os merengues. A chave para fazer andar as negociações será o que a diretoria da equipe da Premier League está disposta a fazer para assumir os serviços do sevilhano. É preciso lembrar que ele tem contrato na capital espanhola até 2023: o jogador bem amarrado.

Com seu futuro no ar, seus dados explicam porque Arteta quer que ele fique. Nesta temporada, somou 37 jogos, dos quais começou com 23. Contribuiu com dois gols e duas assistências, quase o mesmo estando vestido de branco, mas com mais participação. Ele não vê com olhos ruins continuar mais um ano no Arsenal.