Arsenal investiga a condição física de Dembélé

Com o mercado de transferências se aproximando, a saída de Dembélé volta a ser alvo de rumores. O jogador teria dois pretendentes na Premier League. O primeiro é o Manchester United. O segundo é o Arsenal, que, segundo 'Daily Mail', está fazendo relatórios sobre sua condição física.

O motivo não é mistério: sua propensão a lesões. Os ingleses pretendem garantir que, se assinarem com o atacante, não vai chegar com problema que o torne desfalque.

Enquanto isso, ele está se recuperando de seu último problema grave e pode estar disponível novamente em junho.

Tudo vai depender das informações que o Arsenal coleta durante essas semanas. Se as informações apontarem para riscos físicos elevados a intenção de investir no francês do Barcelona deve ser deixada de lado.