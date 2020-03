Arsenal, invicto na Premier League em 2020

O Arsenal vive uma fase de empolgar a torcida desde que 2019 acabou. Em 2020, perdeu apenas uma partida, ao receber o Olimpyacus (2 a 1) pela Europa League.

Na Premier League, a equipe comandada por Arteta segue invicta em 2020, com quatro vitórias e quatro empates. O último bom resultado veio neste sábado contra o West Ham.

A vitória por 1 a 0 teve a estreia de Pablo Marí e aconteceu graças ao gol de Lacazette, que teve a bola na rede revisada e confirmada pelo VAR.

O lance chegou a ser anulado por suspeita de impedimento no momento do passe de Özil, mas o árbitro voltou atrás após revisar as imagens.

Com a vitória, o Arsenal chega a 43 pontos e ocupa a nona posição na Premier League, ficando a três pontos da colocação que dá vaga para a Europa League e a cinco da Champions.

Lutando contra o rebaixamento, o West Ham segue com 27 pontos no 16º lugar e receberá os Wolves na próxima rodada, enquanto o time do Old Trafford visitará o Brighton.