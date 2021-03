Arsenal mostra que gol de letra não vale 3 pontos

Na Liga Europa, os dois times vêm de um bom retrospecto e já encaminharam suas passagens para as quartas de final. No campeonato inglês, o Tottenham vem de 3 vitórias seguidas e entrou em campo no 7º lugar. Já o Arsenal aparece em 10º lugar. Uma vitória seria crucial para os dois clubes.

No começo do jogo , o Arsenal pressionou e o Tottenham defendeu. Smith-Rowe foi bastante utilizado durante o jogo, mas encontrou um implacável Sanchez que afastava todas as tentativas de chegada dos 'gunners'.

Depois de um pouco de pressão, uma bola no travessão aos 15 minutos dava o tom do que seria o clássico do norte de Londres: Rowe, que vinha mandando bolas venenosas na área, soltou uma bomba da intermediária que acabou carimbando o travessão.

Pouco tempo depois, Alderweireld tentou um longo lançamento para Son, mas foi forte demais. O camisa 7 sentou no chão sentindo a coxa na corrida. Lamela precisou acabando entrar com 18 minutos de jogo.

Aos 25 minutos, o Arsenal assustou com Lacazette, que recebeu um toque rasteiro na área e mandou de chapa uma bola que tirou tinta da trave.

E contrariando toda a pressão, quem abriu o placar foram os 'spurs'. Lucas recebeu na área, deu um toque curto ao lado e Lamela mandou de letra no cantinho. Um golaço para abrir o placar.

Os 'spurs' começaram a pressionar mais, mas uma falha em sua defesa fez com que os 'gunners' acabassem empatando o jogo, contando com um pouco de sorte também: Odegaard recebeu cruzamento rasteiro de Rowe na marca do pênalti, chutou, a bola desviou em Alderweireld e matou Lloris. Um gol de empate para os donos da casa.

E já não sobrava mais espaço para nada em um 1º tempo que terminou como começou: tudo igual no placar.

Na 2ª metade, os 'spurs' tentavam chegar com cruzamentos na área, mas a zaga sempre acabava neutralizando.

E o Arsenal continuava chegando com perigo, com Laca girando da intermediária e chutando uma bola perigosa para a defesa de Lloris.

Pouco tempo depois, o zagueiro que tanto ajudou, acabou oferecendo o gol da virada do Arsenal: Lacazette recebeu na cara do gol, chutou todo errado e Sanchez apareceu dividindo e fazendo a falta. Para a cobrança, o próprio 'gunner' bateu e mandou no canto oposto, fazendo o tão merecido gol da virada.

Se a situação dos 'spurs' estava complicada, ficou ainda mais depois da expulsão de Lamela: o jogador recebeu a bola e acabou dando um tapa no rosto de Tierney, levando seu segundo cartão amarelo.

Porém, a equipe de Mourinho não se intimidou e foi para cima para tentar o gol do empate. E a pressão foi intensa a fim do jogo, com direito a um gol anulado de Kane: o camisa 10 recebeu no 2º pau e cabeceou para o gol, mas estava impedido. E em seguida, o jogador cobrou rasteiro, a bola foi na trave e, na sobra, Sanchez mandou para o gol vazio mas Gabriel afastou de cabeça.

Muita pressão de um time que saiu na frente com um golaço, mas acabou sendo sufocado e viu a vitória escapar entre seus dedos.