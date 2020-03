Arsenal, outro clube interessado em Jonathan David

Tudo indica que o futuro do jovem atacante canadense Jonathan David está ligado à Premier League. Chelsea, Tottenham, United e Liverpool já demonstraram interesse no atacante. E agora, outro time "top" da Inglaterra teria perguntado sobre a situação do jogador do Gent.

Trata-se do Arsenal, como publicado na sexta-feira pelo portal 'Goal'. A equipe 'gunner' está muito interessada em um jogador que nesta temporada já marcou 23 gols em 39 jogos na Liga Belga.

A transferência do atacante é estimada em 23 milhões de euros, um valor acessível para uma liga acostumada a agitar os mercados de verão com movimentos gigantescos. E é que a facilidade do jogador em marcar o rendeu até uma compàração a Erling Haaland.

Seus números com a Seleção do Canadá também não ficam aquém. Ele jogou 12 partidas com a equipe nacional e marcou onze gols. Apesar de ter contrato até 2022 e ter rejeitado uma oferta de seis milhões do Porto, no Gent, eles terão que começar a considerar que, mais cedo ou mais tarde, o jogador poderá fazer as malas.