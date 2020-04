Arsenal pergunta sobre descarte do United

O Athletic garante que o Arsenal teria se sentado para conversar com o Manchester United sobre a possível transferência de Jesse Lingard, para a próxima temporada 2020-21.

E dizemos que ele teria se sentado, mas de maneira virtual, é claro, porque a pandemia de coronavírus que atormenta todo mundo está impedindo que ele seja capaz de levar uma vida normal em qualquer canto do mundo.

Obviamente, esse confinamento não impede que os clubes continuem com seus planos para o próximo mercado, com o atacante como um dos indicados para deixar Old Trafford no final da temporada.

O United já o colocaria à venda para ganhar dinheiro com sua saída, momento em que o Arsenal entraria em cena para conseguir sua transferência, apesar de seus números não serem dos melhores: apenas dois gols e outro par de assistências em 35 jogos.