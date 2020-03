Arsenal pressiona o Madrid para ficar com Ceballos

Até a pausa no inverno, a temporada de Dani Ceballos no Arsenal havia sido uma verdadeira montanha-russa. Ele se destacou no começo, se lesionou e custou-lhe horrores voltar até cair no ostracismo.

De fato, em janeiro começaram a estudar a saída do espanhol da equipe 'gunner' e o Valencia seguia seus passos, mas a chegada de Mikel Arteta mudou radicalmente sua situação. Em questão de semanas, Ceballos voltava a ser titular.

Segundo 'Mirror', o desempenho do meio-campista nos últimos jogos antes da pausa do futebol devido à pandemia do coronavírus convenceu o Arsenal a contratar o jogador do Real Madrid. Mas não a qualquer preço.

Embora Arteta tenha desmentido as conversas para assinar com Ceballos, o Real Madrid teria pedido 40 milhões de euros; uma quantia que os londrinos não estão dispostos a pagar pelo jovem de 23 anos.

O Arsenal entende que o Real pode acabar cedendo, já que no verão haverá uma superlotação significativa no meio-campo do Bernabéu. Jogadores como Odegaard, talvez Óscar Rodríguez, Kubo, terão que ver se outros como Van de Beek ou Camavinga chegam... e, dessa maneira, os 'gunners' tentam pressinar.

Mas os ingleses também entendem que seu orçamento pode ser limitado no verão. Tudo dependerá se eles conseguirão se classificar para as próximas competições europeias, obviamente dependendo do que acontece com o futebol continental.