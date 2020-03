Arsenal quer roubar duas peças do Wolves

A grande campanha dos Wolves na edição 2019-20 da Premier League fez várias equipes se interessarem por seus jogadores. O Arsenal, por exemplo, teria dois de seus jogadores na agenda.

O 'Daily Mail' afirma que Diogo Jota, atacante, e Rúben Neves, meio-campista, seriam dois jogadores do estilo de Mikel Arteta. A equipe 'gunner' pode apresentar uma proposta para ambos no próximo verão europeu.

O Arsenal delineou mais ou menos a equipe para a próxima campanha. Quer reforçar seu ataque e também contratar um especialista na criação de ocasiões perigosas.

Diogo Jota e Rúben Neves têm o perfil para Arteta. O primeiro tem contrato com os Wolves até 2022. O segundo até 2023.

Os Wolves é consciente de que chegará muitas propostas por ambos jogadores. Neves, por exemplo, também está na agenda do Manchester United com Raúl Jiménez. A equipe lutará com unhas e dentes para tentar manter seus homens mais importantes.