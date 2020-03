Arsenal reconhece a possibilidade de negociar Aubameyang

Aubameyang é o grande nome do ataque do Arsenal. O gabonês já balançou as redes 20 vezes nessa temporada e desperta o interesse de meia Europa.

O conjunto 'gunner' sabe da importância do atacante no esquema de Mikel Arteta e trabalha na sua renovação. No entanto, o valor pedido pelo jogador para seguir no Emirates é um entrave.

O contato atual vai até o dia 30 de junho de 2021 e o jogador pede algo em torno aos 17 milhões de euros. Desta forma, de acordo com o 'Daily Express', o time de Londres teria que negociá-lo caso não haja acordo.

Outro problema seria a dificuldade do time londrino em se classificar para a próxima edição da Champions, o que deixaria o jogador ainda mais distante.