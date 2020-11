Arsenal soma quinta derrota em dez jogos

Em jogo que começou marcado por grande susto em choque de cabeça entre David Luiz e Raúl Jiménez, o Arsenal perdeu mais uma. O Wolverhamton Wanderers visitou o Emirates Stadium neste domingo e deixou a temporada dos anfitriões ainda mais complicada.

Os visitantes abriram o placar aos 27 minutos com gol do português Pedro Neto, mas o brasileiro Gabriel Magalhães empatou logo em seguida, aos 30 minutos. Ainda antes do intervalo, Podence fez mais um gol com idioma português e definiu o resultado.

O Arsenal, que vinha de três jogos sem vencer (duas derrotas e um empate), soma sua quinta derrota em dez jogos, que ainda incluem um empate e quatro vitórias. Com isso, os 'gunners' acumulam 13 pontos e ocupam a 14ª posição na tabela da Premier League.

Já os Wolves chegam a 17 pontos, estão na sexta posição e agora se preparam pensando no próximo duelo, marcado para o próximo domingo na casa do Liverpool. No mesmo dia, o time de Arteta visitará o líder Tottenham pela 11ª rodada.