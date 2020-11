O Arsenal entra em campo nessa quinta-feira contra o Molde FK da Noruega pela quarta rodada da fase de grupos da Europa League.

O time comandado por Arteta lidera o Grupo B com nove pontos (três vitórias seguidas), enquanto o Molde é o segundo com seis (duas vitórias e uma derrota). No jogo de ida os ingleses golearam por 4 a 1.

Confira no vídeo acima como foi o último treino do Arsenal!