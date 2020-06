Arsenal vence e avança no apagar das luzes

Os duelos por uma vaga nas semifinais da FA Cup estão sendo dramaticos para os gigantes da Inglaterra. Se ontem o United sofreu para avançar diante do Norwich, hoje foi a vez do Arsenal.

O time de Arteta saiu na frente com Pépé marcando de pênalti aos 25 do primeiro tempo. Ainda no primeiro tempo os donos da casa igualaram o placar com David McGoldrick.

O Sheffield United cehgou a virar o jogo, mas o VAR entrou em ação e anulou o gol marcado por Lundstram, que estava em posição de impedimento.

Quando o jogo parecia se encaminhar para a prorrogação Dani Ceballos apareceu para colocar os 'gunners' nas semifinais da competição. O espanhol aproveitou uma boa jogada de entre Nketiah e Pépé, e bateu quase sem ângulo.

Agora, United e Arsenal aguardam os vencedores de Chelsea e Leicester, no King Power e Newcastle x Manchester City.