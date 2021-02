Arteta confirma desfalque de Thomas Partey e a possível volta de Tierney contra o Benfica

O Arsenal já se prepara para a visita ao Benfica pela Liga Europa. Depois de vencer o Leeds por 4 a 2 na Premier League, a equipe agora está pensando no campeonato europeu para manter sua boa sequência.

Contra os de Bielsa, Mikel Arteta não pôde contar com Thomas Partey e nem com Kieran Tierney, ambos lesionados. O ganês sofreu uma distensão na coxa, enquanto o jogador escocês continuou a se recuperar de outra distensão na perna direita, informou o clube em um comunicado.

Mas parece que o treinador espanhol vai conseguir recuperar um dos seus jogadores para o importante jogo. Conforme revelado na coletiva de imprensa após o jogo contra o Leeds, Tierney poderia chegar ao jogo a tempo.

Arteta espera poder contar com pelo menos um dos jogadores para a volta da Liga Europa na próxima quinta-feira: “Embora ainda não seja certo, se há um jogador que tem mais oportunidades de jogar essa partida é o Kieran".

“Nos próximos dias poderei com certeza completar algumas partes do treinamento com a equipe. Mas não sei como isso vai evoluir até que o dia se aproxime”, acrescentou Arteta. Infelizmente, Thomas não parece que vai se recuperar a tempo.