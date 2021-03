Pela 28ª rodada da Premier League, o Arsenal recebeu o Tottenham, começou perdendo graças a um golaço de letra de Lamela, mas conseguiu correr atrás do prejuízo e acabou vencendo de virada.

A imagem curiosa ficou por conta de Aubameyang que ficou no banco o jogo todo como forma de punição aplicada por Arteta.

No vídeo acima, você confere as palavras do técnico 'gunner' sobre o fato ocorrido.