O Arsenal tem um 'problema'. Özil é um dos jogadores mais bem pagos do elenco e um dos com menos minutos. E Arteta parece que também não conta com o alemão.

O treinador deixou no ar a permanência do meia. "Estamos escalando os jogadores que acreditamos que são os melhores para cada partida. É muito difícil para alguns jogadores, não só para Mesut, entrar no onze".

Veja a declaração completa de Arteta no vídeo acima.