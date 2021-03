Arteta e Mourinho criticam inimigo em comum

Por razões de protocolo e segurança, a UEFA decidiu alterar a ordem do jogo entre Tottenham Hotspur e Dinamo Zagreb. Num primeiro momento, a equipe londrina jogaria a partida de ida fora de casa, mas finalmente vai jogar a primeira partida da eliminatória em Londres para evitar duas partidas coincidentes no mesmo dia na capital da Inglaterra.

Embora esta decisão possa a priori prejudicar a equipe de José Mourinho na Liga Europa, no curto prazo ela o beneficia em relação à Premier League, já que economizará uma viagem à Croácia antes do duelo de rivalidade máxima contra o Arsenal.

Este fato gerou algum desconforto no próprio time 'gunner', que já mostrou seu descontentamento com esta situação por conta do maior descanso que o Tottenham terá a este respeito, já que a equipe de Mikel Arteta terá que viajar a Atenas para jogar sua partida de ida da Liga Europa.

"O que queremos é que haja duas equipes jogando em igualdade de condições. Podemos e devemos protestar contra esta situação, mas a verdade é que a decisão já foi tomada", disse o treinador espanhol.

Esta crítica do técnico 'gunner' encontrou uma resposta imediata na coletiva de imprensa de um José Mourinho que relembrou o que aconteceu na partida de ida após um duelo de competição continental.

"Bem, digamos que em 6 de dezembro jogamos contra o Arsenal em nosso estádio. Três dias antes deles jogarem em casa contra o Rapid Vienna, enquanto jogávamos no gelo em Linz contra o LASK. Chegamos a Londres às 3 horas da manhã. O Arsenal levou vantagem então?", Comentou um técnico português que é especialista nestas lutas.