O Arsenal derrotou o Fullham por 3 a 0 em Craven Crottage com uma estreia espetacular de Willian. Lacazette, Gabriel Magalhaes e Aubameyang marcaram os gols.

No vídeo acima, você confere as palavras do técnico Mikel Arteta após o jogo, onde ele elogiou os brasileiros da equipe.