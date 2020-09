VÍDEO: Arteta elogia Lacazette e projeta fim da janela movimentado

Os 'Gunners' perderam para o Liverpool por 3 a 1 em válida pela terceira rodada do Campeonato Inglês de 2020/21. Com isso, o Arsenal segue com seis pontos somados, enquanto os 'reds' fica, mantém os 100% de aproveitamento e divide a liderança com Leicester e Everton.

Após a partida, o técnico Mikel Arteta comentou o desempenho de sua equipe e analisou a reta final do mercado. Ele acredita em dias movimentados em termos de transferências.