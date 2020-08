Arteta exalta chegada de Willian no Arsenal: "pode fazer a diferença"

Willian deixou o Chelsea e após vários rumores sobre o seu novo destino, acabou acertando com o Arsenal. Mikel Arteta, treinador 'gunner' está encantado em contar com o talento e a experiênciado brasileiro.

"Tem experiência de tudo no mundo do futebol, mas ainda tem a ambição de vir para cá e contribuir para levar o clube aonde pertence. Fiquei muito impressionado com todas as conversas que tive com ele e com o quanto queria vir", destacou Arteta.