VÍDEO: Arteta exalta Saka e Pépé no Arsenal após vitória sobre o Sheffield

O Arsenal venceu por 2 a 1 a partida desse domingo sobre o Sheffield United, válida pela quarta rodada do Campeonato Inglês de 2020/21. Com isso, a equipe soma nove pontos em quatro jogos e ocupa a quarta colocação.

Assista no vídeo acima um trecho da entrevista de Mikel Arteta. O técnico 'gunner' elogiou Saka e Pépé após a partida, e agora começa a pensar no jogo do dia 17 de outubro, após a parada das seleções, contra o Manchester City.