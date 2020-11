O Arsenal venceu em casa por 3 a 0 a partida contra o Dundalk pela segunda rodada da fase de grupos da Liga Europa de 2020/21. O jogo teve mudança nos jogadores que costumam iniciar as partidas do time inglês.

Confira no vídeo acima as palavras do técnico Mikel Arteta. Ele explicou o sistema usado para dar oportunidades a todos os jogadores e evitar excesso de desgaste em meio a um calendário apertado por causa da pandemia.