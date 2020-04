Arteta explicou como está Guardiola após falecimento de sua mãe

Mikel Arteta e Pep Guardiola dividiram o banco no Etihad Stadium por três anos, o que os levou a criar uma grande amizade além do meramente profissional.

Portanto, apesar de Arteta deixar o Manchester para assumir as rédeas do Arsenal como treinador, o relacionamento com seu homônimo no City continua maravilhoso.

É por isso que Arteta quis enviar suas condolências ao catalão pela morte de sua mãe, Dolores Sala, depois de ter testado positivo para o coronavírus.

Em uma declaração publicada pelo 'Mail Online', Arteta confirmou que havia conversado com Guardiola e explicou sobre o técnico do City: "Ele está muito afetado por conta de seus pais".