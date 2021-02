Arteta já se rende a Odegaard

A vitória do Arsenal contra o Leeds teve como protagonistas Aubameyang, com um hat-trick, e Martin Odegaard, que estreou como titular com a camisa do time 'Gunner'.

Arteta, treinador da equipe londrina, apreciou o jogo do norueguês, elogiando-o por sua atuação na vitória sobre o Leeds.

"Ele foi ótimo. Grande avaliação para ele em sua estreia na Premier League", analisou Mikel Arteta em entrevista coletiva.

"Considerando que ele não joga muito futebol há três meses, foi ótimo. Correr como ele, a maneira como ele parecia confortável e criativo com a bola e a personalidade que mostrou foram ótimas", disse o treinador do Arsenal.