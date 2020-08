"Arteta me disse que me queria para ganhar a Champions"

O contrato de Willian com o Chelsea chegou ao fim e o jogador decidiu embarcar em uma nova aventura no Arsenal. Ele está louco para jogar pelos 'gunners'.

Willian revelou ao portal 'The Sun' como Arteta lhe deu o empurrão final para chegar no Emirates Stadium. "Ele me disse que precisava de mim nos próximos três anos. Ele quer que ganhemos a Liga dos Campeões", disse ele.

O ponta direita assinou até 2023 e o treinador do Arsenal acredita que é tempo suficiente para conquistar a 'Orelhuda'. "No meu primeiro ano, ele quer que nos qualifiquemos para a Champions League e depois aspira que ganhemos o troféu antes de eu partir", continuou.

Porque Willian sempre teve o desejo não realizado de conquistar uma Liga dos Campeões. "Nos sete anos que estou no Chelsea, ganhei tudo menos a Champions League. Espero ganhar aqui, quero mais do que outra Premier", concluiu.