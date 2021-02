"Arteta não precisa de ajuda, ele está mais do que preparado"

Ilkay Gündongan está em grande forma, com 11 gols marcados nos últimos 12 jogos da Premier League. Ele foi substituído durante a vitória do fim de semana passado sobre o Tottenham e perdeu o jogo de quarta-feira contra o Everton. Para saber se o alemão voltará ao elenco no domingo, teremos que aguardar o treino no sábado.

"Gundo concluiu apenas parte do treino", explicou Pep Guardiola na coletiva de imprensa na sexta-feira, antes de acrescentar: "Vamos ver como ele se sente". O catalão não informou novas baixas, e após o retorno de Kevin De Bruyne e Sergio Agüero às convocatórias, a próxima poderia ser a de Nathan Aké.

Ausente desde a vitória no Boxing Day contra o Newcastle United, o holandês tem tido problemas musculares que o levaram a perder 15 jogos nesta temporada. Mesmo que ele não esteja pronto para voltar a competir, Aké pode voltar breve. "Nathan começou a treinar sozinho", disse Guardiola.

O Manchester City volta a Londres, onde já venceu o Arsenal no dia 22 de dezembro nas quartas de final da Carabao Cup por 4 a 1. No domingo, será o quinto jogo de Guardiola contra um de seus assistentes no Manchester City, Mikel Arteta.

Sobre Mikel, o catalão afirmou: “Arteta não precisa de ajuda, está mais do que preparado. Ele é uma pessoa importante na minha vida, principalmente porque estivemos muito em contato aqui em Manchester, quando as coisas iam bem ele me fazia feliz. Não o inspirei. O que ele sabe, ele sabe por si mesmo. Não sou uma influência. O crédito pelo que ele está conquistando é dele e de sua equipe técnica. O que vi nos últimos meses é que o Arsenal sempre joga melhor do que seu rival".

"O Arsenal virá com tudo, fisicamente pronto e para competir como eles sabem. Sabemos melhor do que outras equipes como o calendário está saturado nos últimos anos. Temos mais competições no final da temporada, eu sei", concluiu.