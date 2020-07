Arteta não quer deixar Lacazette sair

A Premier League 2019-20 está em andamento, mas além dos aspectos esportivos, os clubes já estão pensando na próxima temporada. O Arsenal quer montar sua equipe para 2020-21.

Mikel Arteta está claro que, no ataque 'gunner', Alexandre Lacazette deve estar presente. A diretoria estaria disposta a se livrar do atacante, seria um dos jogadores que estaria na rampa de saída para ganhar dinheiro e assinar com Thomas Partey, um dos objetivos da entidade.

Segundo 'Mirror', Arteta teria falado com a liderança do Arsenal. Ele teria pedido que não vendessem o craque. Além disso, quer prorrogue seu contrato, que expira em junho de 2022.

O técnico teme que aconteça com Lacazette o que aconteceu com Aubameyang, que encerra seu contrato em 2021 e tudo parece indicar que esses são seus últimos meses como jogador 'gunner'.